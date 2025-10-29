Tras varios años de disputa legal, los herederos de la familia Legua Aguirre lograron recuperar una vivienda ubicada en la cuadra 11 de la calle La Mar, en el centro de Ica, donde por más de 40 años funcionó el club deportivo “Atlético Luren”.

Proceso legal

Según los descendientes, el predio fue usurpado por representantes del club, quienes se negaron a conciliar pese a múltiples citaciones desde el año 2019.

De acuerdo con los testimonios, la propiedad pertenecía originalmente a Virginia Legua, abuela de los actuales herederos, quien en vida habría intentado recuperar el bien sin éxito. Los familiares aseguran que el club ocupaba el inmueble sin contrato ni pago alguno, y que en reiteradas oportunidades se negaron a conciliar o regularizar su situación. “Ellos no quisieron pagar ni un sol, se aprovecharon de que mi abuela era anciana y cambiaron la numeración para quedarse con la casa”, declaró uno de los nietos.

La recuperación del predio se concretó esta semana con la presencia de los herederos, quienes exhibieron documentos de propiedad y recibos de autovalúo pagados durante años a nombre de su abuela. En el exterior del local quedaron diversas pertenencias del club, tras el retiro de sus ocupantes.

Los familiares adelantaron que evalúan vender el inmueble, tras décadas de litigio y abandono. “Después de 40 años de usurpación, por fin este bien vuelve a la familia”, expresaron visiblemente aliviados.

