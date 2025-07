El abogado del señor Nicolás Grados, Dr. Fernando Cadillo, brindó detalles sobre el proceso judicial y familiar que actualmente involucra a la familia Grados y la administración del Hotel Real Ica, un establecimiento con más de 50 años de historia.

Proceso judicial

Cadillo explicó que la empresa SOL & DIVERSIÓN E. I. R. L. es la encargada de la administración del hotel mediante un contrato de derecho de superficie firmado en mayo de 2015 con Hoteles Cadena Real S. A. C., propietaria del inmueble.

Este contrato estableció obligaciones recíprocas, entre ellas el pago mensual correspondiente y la realización de remodelaciones necesarias para mantener el funcionamiento del hotel, que desde su construcción en 1970 no había recibido mejoras importantes. A pesar de haber cumplido con estos acuerdos, en 2019 la nueva administración de Hoteles Cadena Real inició un proceso judicial para desalojar a SOL & DIVERSIÓN.

“Hay un proceso judicial que esta a puertas de emitirse una sentencia de vista en la Corte Superior de Justicia de Ica. Es un proceso de la cual, la familia de nuestro cliente Nicolás Grados Valderrama, conformada por Román Grados Valderrama y la señora María Margarita, han planteado un proceso de nulidad de acto jurídico, donde la cual están cuestionando un contrato de derecho de superficie que se celebró en el 2015 con la empresa Sol & Diversión, que viene construyendo en el hotel”, declaró.

El Primer Juzgado Civil de Ica y posteriormente la Sala Civil confirmaron la legalidad del contrato y desestimaron la demanda de desalojo interpuesta por Hoteles Cadena Real. Sin embargo, en noviembre de 2024, el Tercer Juzgado Civil de Ica declaró fundada una demanda de nulidad de acto jurídico y ordenó la restitución del inmueble, a pesar de que no se cumplió con los procedimientos de conciliación previstos, situación que genera controversia.

El abogado destacó que SOL & DIVERSIÓN ha invertido aproximadamente S/ 2.6 millones en la remodelación y mantenimiento del Hotel Real Ica, demostrando un compromiso firme con la continuidad del negocio.

Respecto a la familia Grados, Nicolás es accionista del hotel junto a su madre y sus hermanos, pero no ejerce la administración ni tiene control sobre la empresa, funciones que recaen en sus hermanos Román Luis y María Margarita Grados Valderrama.

“Queremos dejar presente, que el señor Nicolás Grados, no asume la Gerencia y ningún cargo en la empresa, el solamente es accionista por lo tanto no tiene el control de la empresa, son sus hermanos el señor Román y Margarita Grados, quienes vienen asumiendo el control y generando ingresos, pero no lo justifican a la Junta General de Accionistas”, dijo el letrado.

El Dr. Cadillo señaló que los hermanos que controlan la empresa han negado la rendición de cuentas. Además, la relación familiar se complica por el estado de salud de la señora Violeta del Pilar Grados Valderrama, madre de Nicolás y sus hermanos, quien padece Alzheimer vascular desde 2014 y ha sido restringida de contacto con Nicolás por sus otros hijos.

“Frente a todas estas irregularidades, los hermanos del señor Nicolás Grados que son Román y Margarita, aprovechando la avanzada edad de su señora madre de 88 años, le hicieron firmar unos poderes, con la finalidad de tener un control absoluto de las empresas, frente a ello mi cliente se ha visto obligado a presentar una demanda de división y partición con la finalidad que se justifiquen los ingresos del hotel y los más 16 patrimonios. Hoy en día la señora Nicolasa Valderrama, desde el 2014 presenta problemas de Alzheimer, todos esos actos que sus hijos han sacado son nulos, hay informes médicos del 2011, 2014 donde se ha determinado que la señora adolece de esta enfermedad física cognitiva, que no le permite expresar su voluntad, a sabiendas del estado de salud, los hermanos la hicieron firmar”, finalizó.

