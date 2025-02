A través de un video grabado el 19 de octubre de 2022, se evidenció el tenso momento que se vivió en el funeral del excongresista Roger Amuruz Gallegos. En dicho clip, Rochel Amuruz Sandoval, hija extramatrimonial del también empresario, intenta ingresar al velatorio, sin embargo, agentes de seguridad se lo impiden.

“Yo solo quería despedirme de mi padre, pero la seguridad me sacó como si fuera una criminal”, declaró Rochel en un reportaje de Punto Final. La mujer asegura que su media hermana, la congresista Rosselli Amuruz, y la viuda del empresario, Teresa Dulanto Vega, le negaron el acceso.

El 18 de octubre de 2022, Roger Amuruz falleció y dejó un patrimonio superior a los 800 millones de soles, con activos en instituciones educativas como el Instituto IDAT y la Universidad Politécnica Amazónica.

En el año 2023, el proceso de sucesión intestada fue desestimado tras confirmarse la existencia de dos hijos extramatrimoniales, Rochel Amuruz Sandoval y Gianflavio Amuruz Cárdenas.

En diciembre de 2023, la Segunda Fiscalía Provincial Penal de La Molina y Cieneguilla, investiga una denuncia que fue presentada por Rochel contra 16 personas, que incluyen a Rosselli Amuruz y su madre, por presuntos delitos de falsedad y fraude procesal.

Asimismo, uno de los puntos clave es la presunta donación de más de 350 mil acciones de la Universidad Politécnica Amazónica a la congresista, valorizadas en 35 millones de soles.

De acuerdo con la defensa legal de Rochel, el documento de donación carecería de firmas legalizadas y control biométrico. Además, señalan que en junio de 2023, un predio de la universidad fue vendido por 6 millones de dólares a los familiares de la viuda.

Por su lado, Rosselli Amuruz afirma que en agosto de 2023 ya no poseía estas acciones, no obstante, en su declaración jurada de bienes en 2023 y 2024 no detalla su participación en dicha universidad ni los ingresos que pudo haber generado.

Debido a estas acusaciones, la parlamentaria y su familia emitieron un comunicado calificándolas de infamias y calumnias.

Pese a ello, Rochel Amuruz reafirmó su lucha por su parte de la herencia.

“Mi padre me reconoció como su hija y tengo derecho a lo que me corresponde”, sostuvo.