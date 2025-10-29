Javier Ortiz, subgerente de de Transporte Interurbano y Especial de la Municipalidad Provincial de Arequipa, informó que desde este 31 de octubre 25 nuevos inspectores se sumarán a las labores de fiscalización, el mismo que se realizará en horario nocturno que irá desde las 17:00 horas hasta la 1:00 del día siguiente.

Estos inspectores sumarán a los 46 existentes en el turno mañana y 32 en el turno tarde. El funcionario explicó que los nuevos servidores se enfocarán en fiscalizar la presencia de ‘loncheritas’ como transporte informal en las zonas del Centro Histórico.

En estas labores de fiscalización, los inspectores pueden imponer una multa a los conductores por prestar el servicio sin autorización, sanción equivalente a 1 UIT, procediendo al internamiento de la unidad vehicular en el depósito.

En lo que va del año se intervinieron cerca de 100 ‘loncheritas’ señaló el funcionario, no obstante, Ortiz señaló que el pago de la multa la hacen rápidamente, por lo que las unidades son liberadas al día siguiente y continúan circulando.

Se advirtió que el centro comercial La Isla, en José Luis Bustamante y Rivero, se convirtió en un paradero ilegal a donde las ‘loncheritas’ acudan mientras los inspectores fiscalizan en inmediaciones de la avenida Vidaurrazaga, usado como paradero informal que cubre la ruta hacia Hunter.