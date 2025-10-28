Hoy se celebra la última procesión de la imagen del Señor de los Milagros en Arequipa, en el mes dedicado al Cristo Moreno. El anda del también conocido como Cristo de Pachacamilla, salió del templo de San Agustín alrededor de las 13:00 horas y, tras recorrer diversas calles de la ciudad, regresará al mismo templo para ser guardada hasta el próximo año.

La procesión transitará principalmente por las calles del cercado de Arequipa, lo que generó el aumento en la congestión vehicular y esta situación que afecta a los conductores se prolongará toda la tarde y hasta la noche.

El recorrido comenzó en la primera cuadra de la calle San Agustín, pasando por el Portal de San Agustín, la calle Puente Bolognesi, Cruz Verde y Consuelo. En esta última, la imagen hizo una parada frente al local del Club FBC Melgar, donde los miembros prepararon una alfombra con el escudo del equipo rojinegro.

Jugadores del FBC Melgar a los pies del Cristo Moreno. (Foto: Omar Cruz)

Luego, continuará su trayecto por la calle San Camilo, frente al mercado del mismo nombre, y seguirá por la calle Perú, Santo Domingo, Piérola, Rivero, San José, Moral, Villalba, hasta finalmente regresar al templo por la calle San Agustín.

Son cientos los devotos quienes participan en la procesión, entre cantos y oraciones para agradecer y pedir milagros al Cristo Moreno.

MIRA EL VIDEO