El gerente de Transporte y Movilidad Sostenible de la Municipalidad Provincial de Arequipa, David Augusto Hernández, informó que la empresa AQP Masivo asumirá desde esta semana la operación de la ruta que conecta el distrito de Sachaca, en reemplazo de la empresa Megabus. La decisión se tomó luego de que la anterior operadora incumpliera con las condiciones establecidas en su contrato.

El funcionario municipal precisó que la municipalidad se encuentra cumpliendo los plazos administrativos correspondientes y respetando el marco legal del proceso. En ese sentido, recordó que la ruta hacia Sachaca fue asignada originalmente a Megabus, con parámetros definidos de frecuencia, horarios y cobertura, que debían garantizar un servicio eficiente para los usuarios.

“Al no cumplir con los compromisos asumidos, se activaron las cláusulas del contrato que permiten retirar la operación y entregarla a otro operador que sí pueda brindar el servicio”, explicó Hernández. Añadió que AQP Masivo presentó una propuesta de operación ajustada a las necesidades del distrito y que esta semana se pondrá en marcha.

El gerente detalló que la comuna viene coordinando con los vecinos de Sachaca para definir los puntos de cobertura con menor demanda y ajustar los horarios de atención. “Queremos asegurar que el servicio satisfaga a la población y que los buses puedan retornar con seguridad en los tramos establecidos”, apuntó.

VECINOS

os pobladores del distrito habían expresado su malestar en semanas anteriores debido a la falta de un transporte público adecuado. Aproximadamente el 40% de los vecinos carecía de cobertura eficiente.

Según los dirigentes vecinales, la ausencia de unidades afectaba directamente el derecho a la movilidad y exponía a los residentes, especialmente a estudiantes y trabajadores que dependen del transporte urbano para sus desplazamientos diarios.