El gobernador de la región de Arequipa, Rohel Sánchez Sánchez y el alcalde de la provincia de Arequipa, Víctor Hugo Rivera, firmaron hoy un convenio para la ejecución de la Vía del Loncco, que conectará los distritos de de Cayma y Alto Selva Alegre.

La obra comprende la construcción de un puente y una moderna vía que mejorará el tránsito vehicular en la ciudad. Será una ruta alterna y directa que conectará el Cono Norte con el Cono Sur.

Además, complementará el flujo de la carretera Cayma – Cabrerías – Pampa Cañahuas, consolidando un eje estratégico de movilidad urbana y desarrollo turístico en la región de Arequipa.

El convenio consiste en delegar al Gobierno Regional de Arequipa la formulación, evaluación y ejecución del proyecto bajo la modalidad de Obras por Impuestos, garantizando mayor rapidez y viabilidad técnica.