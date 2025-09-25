La construcción del nuevo Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (Iren) Sur se iniciará en octubre con la implementación del área de contingencia en la explanada del hospital Honorio Delgado adonde se trasladarán las atenciones de los pacientes oncológicos mientras se ejecutan las obras físicas.

Ayer, durante la inspección del terreno de 8 mil 300 metros cuadrados, el jefe de la Autoridad Nacional de Infraestructura, Hernán Yaipén, sostuvo que de más de 40 empresas internacionales postularon para ejecutar el proyecto y de ellas tres han quedado en carrera, entre ellas se elegirá a la responsable de la construcción del nuevo centro de atención especializado con una inversión que supera los mil 100 millones de soles.

El funcionario precisó que la buena pro se entregaría a más tardar el 15 de octubre y a fin de mes comenzaría con la instalación de la contingencia que tendrá dos niveles, en el primer piso se hará la distribución de los servicios hospitalarios mientras que en la segunda planta se ubicará al personal administrativo. “Lo que se ha hecho es adelantar el expediente técnico de la contingencia para acelerar la construcción”, dijo Hernán Yaipén.

El plazo de ejecución es de seis meses y entre abril y mayo de 2026, los pacientes oncológicos se trasladarán a los ambientes temporales para que la empresa proceda con la demolición del actual hospital para dar lugar a la nueva infraestructura.

Potenciar hospital. Por su parte, el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, sostuvo que mientras se construye el nuevo Iren se potenciará el hospital Honorio Delgado Espinoza con la compra de equipos con una inversión de 36 millones de soles. “Todo el equipamiento del Honorio Delgado se hará mediante la modalidad de obras por impuestos”, dijo la autoridad regional.