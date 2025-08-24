La mitad del terreno donde se instalará el plan de contingencia mientras se construye el nuevo IREN Sur permanece cubierto con más de 15 toneladas de chatarra médica, acumulada desde hace varios años en la parte posterior del hospital Honorio Delgado.

Entre los equipos en desuso se encuentran camillas, ecógrafos, sillas y otros materiales obsoletos que deberán ser inventariados antes de su disposición final. Según el gerente regional de Salud, Whalther Oporto, esta semana se inició el retiro de parte de estos desechos y afirmó que el proceso tomará más de tres meses.

“No es sencillo deshacernos de estos equipos. Primero se hace el inventario, ítem por ítem, y luego se da de baja. No se regala la chatarra, se hace un proceso de venta. Esto tardará aproximadamente tres a cuatro meses. Esta semana ya empezamos a hacer el inventario y trasladarlos a otro lugar para que ya inicie el plan”, refirió.

FUTURO

Los desechos permanecerán en un sector contiguo de la explanada de 8 mil 300 metros cuadrados destinados a la infraestructura temporal, donde se trasladarán los pacientes y personal del hospital oncológico, mientras se construye el nuevo centro de atención especializado.

Una vez termine esto, permitirá que los trabajos iniciales del plan de avance. El funcionario explicó que el retiro de chatarra no demandará presupuesto adicional, pues está considerado dentro del proyecto principal.