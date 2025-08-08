El Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur (IREN Sur) atraviesa una etapa crítica en términos presupuestales, ya que necesita cerca de S/10 millones para seguir realizando intervenciones quirúrgicas de setiembre a diciembre, según informó la gerente Eliana Vera Salazar. Agregó que solo tienen asegurado presupuesto hasta este mes.

Por ello vienen realizando gestiones con el nuevo titular de la Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial (ORPPOT), Alexander Arenas Puma, quien asumió el 1 de agosto tras la renuncia de Víctor Quispe Rodríguez, quien estuvo 31 meses en el cargo.

“Ya hemos agendado una cita con el nuevo gerente de Presupuesto del Gobierno Regional y mañana a las 8 de la mañana nos debemos entrevistar con él para poder conversar sobre las necesidades que tenemos. Realmente nos han apoyado desde la gerencia y desde el Gobierno Regional, dándonos ya presupuesto hasta este mes de agosto, pero necesitamos asegurar el resto de año”, acotó.

Del total de S/10 millones, S/3 millones corresponden a gastos operativos, que es la demanda adicional que buscan asegurar; y S/7 millones están destinados a labores de mantenimiento, detallaron desde el IREN Sur. Recordemos que el hospital oncológico cuenta con equipos especializados y estos tienen que tener un mantenimiento preventivo y correctivo.

Respecto al personal contratado por locación de servicios, la gerente refirió que serían cerca de 80 trabajadores y que parte de los S/3 millones que piden sería destinado para sus pagos.

Sobre el plan de contingencia para la próxima construcción del nuevo hospital, Vera aclaró que los servicios se trasladarán al hospital Honorio Delgado y que es una ventaja por su ubicación céntrica. “Los pacientes están informados y no tendrán problemas de acceso”, añadió.

El IREN Sur cuenta con más de 300 trabajadores, pero tiene una brecha de más de 100 médicos especialistas.

