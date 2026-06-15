Los Jurados Electorales Especiales desarrollan este lunes 15 de junio nuevas audiencias de verificación de votos en el marco de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026. El trabajo se realiza en Lima y en varias regiones donde se detectaron actas con observaciones que no pudieron resolverse en la revisión inicial.

El procedimiento implica volver a contar los sufragios contenidos en las cédulas físicas resguardadas en sobres lacrados enviados por la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales. Este mecanismo se aplica únicamente en casos donde existen inconsistencias en las actas que impiden validar los resultados.

Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec

🗳️¿Cómo avanzan los resultados?





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¿Por qué se realiza la verificación de votos?

El nuevo conteo se activa cuando las observaciones detectadas no pueden corregirse con la simple comparación de actas. Entre las principales causas figuran errores en la suma de votos, problemas de lectura o inconsistencias en el registro.

En estos casos, los Jurados Electorales Especiales solicitan el material electoral original para realizar el recuento en audiencia pública. El objetivo es confirmar que cada voto sea contabilizado de manera correcta antes de la proclamación oficial.

Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec

Las audiencias se llevan a cabo en distintas zonas del país, con presencia en Lima Metropolitana y en regiones del interior. Asimismo, se incluyen mesas de votación en el extranjero, como en Estados Unidos, Paraguay e Italia.

En la capital se revisan mesas en los distritos de:

San Martín de Porres

Lince

Magdalena del Mar

San Miguel

Rímac

Surquillo

Villa María del Triunfo

Los Olivos

Santa Rosa

Puente Piedra

En otras regiones se evalúan casos en

Huari

El Santa

Oxapampa

Tarapoto

Chaupimarca

Casma

Huarmey

Barranca

Cada audiencia corresponde a mesas específicas donde se identificaron observaciones pendientes de resolución. Los JEE revisan una por una las cédulas de votación para determinar el resultado final de cada mesa.

El proceso de revisión forma parte de las etapas finales antes de la proclamación oficial de los resultados de la segunda vuelta. Este procedimiento es clave para cerrar las observaciones pendientes en el sistema electoral.

La proclamación de resultados está prevista para mediados de julio, una vez concluidas todas las audiencias y plazos de revisión. Con ello se dará por finalizado el conteo definitivo del proceso electoral 2026.

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