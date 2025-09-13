La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), que está a cargo de la instalación de la contingencia del IREN Sur en la parte posterior del nosocomio regional Honorio Delgado Espinoza, definió que serán dos niveles los que tendrá la estructura temporal de atención a los pacientes oncológicos.

Según los responsables del proyecto, el plan contempla un primer nivel dedicado a la atención asistencial y allí estará áreas vitales como emergencia, consulta externa, hospitalización, quimioterapia, banco de sangre, diagnóstico por imágenes, centro quirúrgico y central de esterilización; en tanto que en el segundo nivel se destinará para el personal administrativo.

TRABAJOS

El personal de la ANIN trabaja en la optimización del uso de los poco más de 8 mil metros cuadradas de terreno que tienen disponibles para trasladar la totalidad de los servicios actuales para no afectar la continuidad de la atención de los pacientes oncológicos.

Se supo que se tiene previsto que la construcción de la infraestructura temporal inicie a mediados de noviembre, con un plazo de ejecución aproximado de entre ocho y nueve meses. Durante ese periodo, se busca no solo mantener operativos los servicios, sino también sentar las bases para que, una vez culminado el diseño, pueda arrancar el proceso de licitación y construcción de la nueva infraestructura hospitalaria que demandará más de dos años de trabajo.

Ayer, representantes de la ANIN y del hospital Honorio Delgado realizaron un recorrido por el área que se utilizará para la contingencia. Sucede que la próxima semana, el terreno será entregado completamente libre al ente nacional para desarrollar su trabajo.

Aún hay dos ambientes de material noble usado como almacén de carpintería que deberán ser desocupados para ser demolidos. También hay un techo de calamina y el cerco de lo que fue un almacén que se retirarán para no obstaculizar los trabajos que desarrollará la Anin. Ya ha quedado establecido que el ingreso de la maquinaria será por la cochera de la Gerencia Regional de Salud.