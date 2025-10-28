El abogado Santiago Mendoza Flores acusó hoy a dos oficiales de la Policía de “sembrar” 19 bolsitas de droga a su cliente, Edwin Sacachipana, durante una intervención en un local nocturno conocido como Azúcar, ubicado en la primera cuadra de la avenida Dolores en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.

Los oficiales, quienes forman parte del grupo los Halcones y otras unidades, realizaron la intervención en el establecimiento donde Sacachipana trabaja como barman. Según el acta policial, el joven opuso resistencia y trató de ingresar al baño de mujeres antes de ser obligado a mostrar lo que llevaba consigo. El documento indica que, al abrir el bolsillo de su chaqueta, Sacachipana extrajo un paquete que contenía las mencionadas bolsitas, que se presume son alcaloides de cocaína.

Sin embargo, el abogado Mendoza refutó estas afirmaciones, presentando un video que, según él, demuestra que los policías actuaron de manera irregular. En las imágenes se observa cómo los agentes lo llevan a empujones a Sacachipana hacia el baño de damas, donde intenta salir, pero un policía lo jala de regreso. Posteriormente, según el abogado, uno de los agentes abre el bolsillo de la chaqueta del barman, momento en el que, se habría introducido la droga.

“Lo que se describe en el acta es falso. Las imágenes muestran claramente que una mano entra y sale del bolsillo de la chaqueta de mi patrocinado”, afirmó el abogado. Además, cuestionó la legitimidad de la intervención, preguntándose por qué se le exigió mostrar sus pertenencias si ya se había identificado previamente.

Mendoza también reveló que, supuestamente, uno de los policías había visitado el local un mes antes de este incidente para solicitar dinero a Sacachipana a cambio de permitir que el establecimiento continuara funcionando sin problemas.

MIRA EL VIDEO