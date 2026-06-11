El consejero regional Robert De La Cruz denunció que la gestión del alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez, adjudicó un paquete de obras viales, valorizadas en 9 millones, a un consorcio que habría presentado documentación inexacta para cumplir con los requisitos respecto al personal que laborará en esos proyectos.

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Denuncia

De La Cruz afirmó que la buena pro se habría adjudicado el 5 de junio último. Según dijo, bajo la figura de Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición (IOARR) se licitaron los trabajos de pavimento, vereda y sardinel en las calles Alemania (desde la avenida América Sur hasta Costa Rica) y Liverpool (desde Pedro Muñiz hasta Mansiche). También el mejoramiento de movilidad urbana de la urbanización La Merced, segunda y tercera etapa.

Detalló que para realizar los trabajos se presentaron 23 empresas, ganado una que dejaría dudas.

Según dijo, para acreditar la experiencia laboral de los ingenieros residentes, el consorcio ganador habría presentado documentos que ponen bajo sospecha la adjudicación.

Robert De La Cruz afirmó que, por ejemplo, dos de los tres ingenieros residentes que se necesitan para los trabajos sustentaron certificados laborales de obras en Llacuabamba (Pataz). Sin embargo, ambos tienen la misma información, respecto a obras, días y tiempo de servicio.

“Es decir, en una obra de pistas y veredas han existido supuestamente dos ingenieros de obras, técnicamente eso es imposible. Definitivamente, uno de los dos está mintiendo porque son las mismas obras, el mismo empleador y el mismo cargo”, manifestó.

El consejero también aseguró que, a través del Certificado Único Laboral que otorga el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ha podido comprobar que solo uno de los dos ingenieros ha laborado en Llacuabamba.

“Hemos detectado serios indicios de corrupción que definitivamente se tienen que investigar. Lo que tiene que hacer el señor Mario Reyna es declarar nulo este proceso de licitación porque hay corrupción a todas luces. Se tiene que llevar a un nuevo proceso de selección e investigar estos certificados de trabajo, porque aquí alguien miente”, aseveró.

También solicitó la intervención de la Contraloría y el Ministerio Público.

Enfrentados

En los últimos días, Robert De La Cruz y Mario Reyna, ambos candidatos a la Alcaldía de Trujillo, han polemizado. En redes sociales, el consejero señaló que el 4 de octubre “toca incinerarlo” al burgomaestre, en referencia a que le ganará en las elecciones. El alcalde, en respuesta, consideró que ese es un “lenguaje inapropiado y delincuencial que incentiva a la violencia”.