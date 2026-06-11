Dos menores de 3 y 13 años en estado crítico de salud, fueron trasladados desde el Hospital de Especialidades III-2 de la provincia de Sullana, hacia dos nosocomios especializados en Lima para recibir tratamiento.

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Uno de los casos corresponde a una niña de 3 años, quien ingresó por el servicio de emergencia presentando leucemia aguda, anemia y trombocitopenia. La menor fue referida de forma inmediata a la especialidad de Hematología Pediátrica del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN).

Mientras que el otro paciente es un adolescente de 13 años que fue diagnosticado con una masa mediastinal probable tumor en el pulmón, proceso linfoproliferativo a descartar linfoma e Insuficiencia Respiratoria Aguda (IRA) en resolución. Dada su delicada condición, fue referido a las áreas de UCIN Pediátrica, Oncología Pediátrica y Cirugía de Cabeza y Cuello del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) en San Borja.

Ante la gravedad de ambos cuadros clínicos, la Unidad de Seguros y el equipo de Referencias del Hospital de Sullana activaron en el acto los protocolos de emergencia. La evacuación médica se concretó ambulancia terrestre gracias al financiamiento integral del Seguro Integral de Salud (SIS), cubriendo de esta manera el soporte médico especializado necesario para estabilizar a los niños durante todo el trayecto aéreo.

El director ejecutivo del nosocomio, Edgar Paiva, informó que la institución mantiene activos sus protocolos de referencia las 24 horas del día para asegurar que la población infantil más vulnerable reciba atención médica oportuna.