El alcalde provincial de Sullana, Marlem Mogollón Meca, sostuvo una reunión con el jefe de la División de Orden Público y Seguridad (DIVOPUS) Sullana, coronel PNP José Valer Mayhuasca, para coordinar el apoyo de la Policía Nacional en las acciones de ordenamiento del comercio ambulatorio en la avenida Buenos Aires, con el objetivo de recuperar las áreas de trabajo y garantizar la continuidad de la obra de modernización en esta importante vía.

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La autoridad edil señaló que la comuna ha otorgado facilidades y ampliaciones de plazo para que los comerciantes se reubiquen de manera voluntaria. Asimismo, recordó que se habilitó de manera excepcional y temporal un espacio en la calle Cayetano Heredia para que continúen desarrollando sus actividades.

Sin embargo, un reducido número de comerciantes ha efectuado su traslado, mientras que otros continúan ocupando diversas calles e incluso ingresan al área donde operan maquinarias pesadas, situación que representa un riesgo para su integridad física y para el normal avance de la obra.

Con el fin de preservar la paz social, la municipalidad y la Policía Nacional acordaron convocar a una reunión de trabajo con la directiva de la Asociación “Las Capullanas” y comerciantes en general.