Según el último reporte emitido por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (Minsa), se han registrado 89 muertes a causa de la neumonía hasta el pasado 30 de mayo. Asimismo, la cifra de personas afectadas ya asciende a 4569 casos entre probables y confirmados, lo que ha encendido las alarmas en los diferentes centros de salud de la región.

El informe epidemiológico detalla que los adultos mayores son el grupo más golpeado por esta enfermedad, reportando 72 decesos en personas de 60 años a más, además de concentrar la mayor cantidad de contagios con 1666 casos.

Por su parte, el grupo de 20 a 59 años registra 8 fallecidos y 1034 pacientes, mientras que la población infantil menor de 5 años también muestra cifras preocupantes al reportar 8 muertes y un total de 1020 casos registrados en lo que va del año.

Finalmente, el reporte del Minsa detalla la situación en el resto de los grupos etarios, donde los niños de 5 a 9 años sumaron 454 contagios, y los adolescentes de 10 a 19 años alcanzaron los 395 casos y un deceso.