Con la presencia de Fabricio Sebastián Fiestas Susanival, de 19 años, investigado como presunto autor material del homicidio, la Policía Nacional y la Fiscalía realizaron una pericia antropomórfica forense como parte de la reconstrucción del asesinato del exalcalde del distrito de Veintiséis de Octubre, en Piura, Víctor Hugo Febre Calle.

Durante la diligencia realizada en los asentamientos La Palma y Villa Perú, los especialistas policiales le practicaron el examen antropomórfico forense. Esta técnica consiste en medir y comparar las dimensiones del cuerpo humano y del cráneo para contribuir a la identificación de personas y al análisis de evidencias en investigaciones judiciales.

Se supo que este examen servirá para contrastar los rasgos físicos del imputado con los videos y otros elementos probatorios recabados en la investigación y que permitirá esclarecer el crimen de la exautoridad municipal.

Asimismo, con dichas pruebas que forman parte de las diligencias del Ministerio Público y la Policía, buscan esclarecer las circunstancias del asesinato del exburgomaestre Víctor Febre, además de establecer las responsabilidades penales del caso.

Fabricio Fiestas, alias “Fabri”, permanece detenido en el penal de Piura, luego que el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Piura le dictó 18 meses de prisión preventiva, mientras es investigado por el asesinato a tiros del exalcalde Víctor Hugo Febre Calle. Además, por dejar mal herido a Jorge Chau Aranda, conductor de la camioneta donde se trasladaba la exautoridad edil.

Fabricio es investigado por los presuntos delitos de sicariato agravado y lesiones graves. Según las indagaciones del Ministerio Público, el procesado sería el autor material de los disparos que mataron al exburgomaestre y causaron heridas graves al chofer que permanece en el Hospital Cayetano Heredia.

Además, por este caso es investigada la regidora Patricia Niño Febres, quien cumple 18 meses de prisión preventiva en el penal de Sullana por ser la presunta autora intelectual del asesinato de la exautoridad edil. También, otros sujetos son investigados por la Policía y la Fiscalía.

En tanto, el último miércoles, el juzgado también le dictó la misma medida de prisión preventiva para César Sánchez Cornejo, alias “La Muerte”, quien se encuentra como no habido y quien habría sido el presunto coordinador principal en el asesinato del exalcalde Víctor Febre.