Un día de puro patriotismo y amor a la tierra que nos vio nacer, vivieron ayer los distritos de Piura, Castila y Catacaos, para conmemorar los 205 años de la Independencia del Perú.

En el distrito castellano hubo una gran parada cívico militar con presencia de la principales autoridades de la región, donde hubo izamiento del pabellón y de la banderas de Piura y de este distrito.

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Posteriormente las autoridades participaron de la Misa Te Deum que se realizó en la Basílica Catedral que fue celebrada por el Arzobispo de la Arquidiócesis de Piura, Monseñor Luciano Maza.

La Municipalidad Provincial conmemoró esta efemérides con una sesión solemne donde se rindió un reconocimiento a los veteranos de guerra y defensores de la pacificación nacional residentes en Piura.

En Catacaos, hubo Paseo de Bandera e izamiento, con la participación de autoridades y población, que entusiasta participó de este efemérides donde se recuerdan los 205 años de la libertad del yugo español.