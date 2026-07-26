Una adulta mayor de 86 años, identificada como Gladys Valencia Cabrera, fue hallada sin vida en el interior de su vivienda ubicada en la urbanización Pedreros, en la ciudad de Ica, el pasado viernes, al promediar las 6:00 de la tarde.

Investigación policial

El caso es investigado por el Ministerio Público y la Policía Nacional, luego de que familiares advirtieran circunstancias inusuales en el inmueble que han generado sospechas sobre las causas del fallecimiento.

Tras el hallazgo, efectivos policiales y representantes del Ministerio Público llegaron al domicilio para realizar las primeras diligencias. Asimismo, personal de la Oficina de Criminalística (OFICRI) efectuó el levantamiento de evidencias con el propósito de esclarecer lo ocurrido y determinar si existió participación de terceros.

De acuerdo con versiones proporcionadas por algunos familiares, las pertenencias de la adulta mayor fueron encontradas revueltas en el dormitorio, situación que llamó la atención de los investigadores y motivó que las autoridades no descarten ninguna línea de investigación mientras continúan las pericias en la vivienda.

El cuerpo de Gladys Valencia Cabrera fue trasladado a la Morgue Central de Ica, donde se le practicará la necropsia de ley para establecer las causas exactas de su muerte. En tanto, la Policía Nacional continúa recopilando elementos que permitan esclarecer este caso.

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