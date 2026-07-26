Dos sujetos atacaron a balazos a un albañil y a su esposa cuando se encontraban conversando en el frontis de su vivienda en el asentamiento Jesús María, en Sullana. Ambos recibieron seis disparos en la cara y pecho y se encuentran en estado delicado en el Hospital de Especialidades III-1 de esta ciudad.

El ataque se registró cerca de la 11 de la noche del último viernes, cuando Marisol Meca Ortíz, de 47 años, y su pareja Ramón Lazo, de 48 años, se encontraban conversando sentados en unas sillas en los exteriores de su inmueble de la manzana I1-lote 01 de la calle Ricardo Palma, esquina con la transversal López Albujar, frente a la parte lateral del colegio Fe y Alegría.

Según los vecinos, una mototaxi llegó a la zona y un sujeto les disparó varios tiros a dicha pareja que terminó tendida en la vereda de dicha intersección. Tras ello, fugaron de la zona raudamente.

Ante ello, algunos vecinos que estaban en el frontis de sus casas y otros que salieron al escuchar los tiros y gritos, corrieron a auxiliarlos. Fue el conductor de una camioneta station wagon quien los trasladó rápidamente al Hospital de Especialidades III-1, ubicado en la carretera Sullana-Paita.

De acuerdo con uno de sus familiares, el estado de salud de los esposos es de pronóstico reservado. Marisol Meca presenta tres heridas de bala: dos en el rostro y una en el hombro. Mientras que Ramón Lazo recibió la misma cantidad de disparos: uno en el pecho, espalda y cabeza.

“Lo que pedimos es seguridad en esta zona por los casos que hay. Tememos que alguna bala perdida le caiga a nuestros hijos. Yo creo que con el gobierno de Keiko Fujimori debe acordar que salga el Ejército a patrullar las calles de Sullana”, señaló muy preocupada una de las vecinas de la calle Ricardo Palma en Jesús María.

En tanto, los agentes del Depincri que están a cargo de las investigaciones, recabaron indicios y solicitaron las imágenes de las cámaras de vigilancia de viviendas cercanas a la zona del ataque con la finalidad de poder identificar a los atacantes.

Asimismo, se supo que manejarían la hipótesis del hecho, debido a un cobro de cupos de trabajo en las labores que realiza el albañil. Sin embargo, las autoridades no descartan que fueron baleados porque habrían intentado robarles a dicha pareja.