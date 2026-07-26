A pocos meses del periodo de lluvias asociado al Fenómeno El Niño 2026-2027, la Contraloría General de la República identificó que las municipalidades de Tambogrande, San Juan de Bigote y Morropón-Chulucanas no realizaron las gestiones necesarias para ejecutar intervenciones de prevención en quebradas y ríos catalogados con niveles de peligro “muy alto” y “alto”.

Los órganos de control concluyen que esta inacción mantiene expuesta a la población, viviendas, infraestructura pública, vías de comunicación y áreas agrícolas frente a posibles inundaciones y procesos erosivos.

EXPUESTOS. El Informe de Visita de Control N.° 007-2026-OCI/2413-VC determinó que la Municipalidad Distrital de Tambogrande recibió dos Fichas Técnicas Referenciales (FTR) elaboradas por la Administración Local del Agua San Lorenzo para intervenir la quebrada San Francisco, en los sectores Las Huacas y Chipillico Alto.

Sin embargo, la Contraloría verificó que los documentos no fueron derivados a las áreas técnicas competentes para evaluar su ejecución o gestionar el financiamiento correspondiente.

Según el informe, la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad Ciudadana remitió la documentación a la Gerencia Municipal advirtiendo que, “ante la premura del tiempo”, la falta de acciones podría generar una situación de inacción u omisión de funciones. Pese a ello, los expedientes permanecieron pendientes de atención en el despacho de Alcaldía.

Para el órgano de control, esta situación impide que la municipalidad inicie oportunamente las gestiones necesarias para ejecutar las intervenciones preventivas recomendadas por la ANA.

Una situación similar fue detectada en la Municipalidad Distrital de San Juan de Bigote mediante el Informe N.° 017-2026-OCI/0452-SVC.

La Contraloría estableció que la entidad no realizó acciones para gestionar tres fichas técnicas destinadas a intervenir puntos críticos ubicados en los sectores Quemazón, Dotor y Bado de Garzas.

Durante la visita de control, la Gerencia Municipal argumentó que los montos estimados para ejecutar las intervenciones superan la capacidad financiera del municipio, lo que limita la posibilidad de financiarlas con recursos propios.

No obstante, el órgano de control concluyó que la municipalidad tampoco efectuó gestiones para obtener financiamiento complementario que permitiera ejecutar las obras preventivas.

En la Municipalidad Provincial de Morropón-Chulucanas, el Informe N.° 016-2026-OCI/0452-SVC identificó que tampoco se impulsaron acciones para intervenir los sectores Fátima y El Milagro-La Encantada.

Respecto de este último punto crítico, la Contraloría precisa que el Ministerio de Vivienda ejecutó durante 2025 una intervención parcial que comprendió únicamente 0,62 kilómetros de un tramo total de 2,90 kilómetros.