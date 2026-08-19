La Fiscalía de Prevención del Delito, en coordinación con la Municipalidad Provincial de Ica, realizó un operativo de fiscalización en el mercado Arenales, con el objetivo de verificar que las balanzas utilizadas por los comerciantes se encuentren correctamente calibradas y no afecten a los consumidores. La intervención se desarrolló desde tempranas horas y comprendió decenas de puestos de venta.

Fiscalización en Arenales

El fiscal Julio Salas informó que para las verificaciones se utilizó una pesa patrón debidamente certificada y calibrada. Al momento de brindar sus declaraciones, indicó que se había inspeccionado aproximadamente el 50 % del mercado, entre 40 y 50 puestos, sin encontrar irregularidades en las balanzas revisadas hasta ese momento.

Sin embargo, Salas recordó que en operativos anteriores sí fueron detectadas balanzas que no se encontraban correctamente calibradas e incluso algunas que habrían sido manipuladas. “Se ha procedido, en estos casos, a derivar la carpeta al despacho penal de turno por el delito de alteración de pesos y medidas”, explicó, haciendo referencia al artículo 234 del Código Penal.

Además, el representante del Ministerio Público advirtió que una balanza manipulada intencionalmente puede generar medidas administrativas. “La balanza sería retenida y serían pasibles de una sanción por parte de la autoridad municipal”, señaló. Asimismo, exhortó a los comerciantes a realizar periódicamente el mantenimiento y calibración de sus equipos.

Durante el recorrido también se detectaron otras situaciones que generaron preocupación, principalmente relacionadas con el uso de las áreas destinadas al tránsito de compradores. El fiscal señaló que algunos comerciantes colocan productos fuera de sus puestos y que también se registra el ingreso de vehículos, circunstancias que podrían obstaculizar el desplazamiento y aumentar el riesgo de accidentes.

“No podemos permitir que cada uno de los puestos de venta pueda colocar sus productos en áreas que no están permitidas”, manifestó Salas, quien pidió mayor intervención de la junta directiva y de las áreas competentes de la Municipalidad Provincial de Ica. Advirtió además que mantener libres las vías resulta especialmente importante frente a posibles emergencias, como sismos o precipitaciones.

Finalmente, la Fiscalía anunció que estas fiscalizaciones se extenderán a otros mercados y establecimientos comerciales de Ica. También se realizarán intervenciones en supermercados y minimarkets para verificar las condiciones de los alimentos comercializados. “No queremos que las amas de casa, que las personas que visiten estos mercados de abasto se vean afectadas por estos hechos”, remarcó el fiscal.

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