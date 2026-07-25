Un operativo conjunto realizado por la Fiscalía de Prevención del Delito, la Municipalidad Provincial de Ica y la Policía Nacional permitió detectar productos vencidos en tres establecimientos ubicados en los alrededores del mercado Arenales. La intervención tuvo como finalidad verificar el cumplimiento de las normas sanitarias y proteger los derechos de los consumidores, además de inspeccionar el correcto funcionamiento de las balanzas utilizadas por los comerciantes.

Control sanitario

El fiscal de Prevención del Delito, Dr. Julio Salas, explicó que la diligencia fue programada para prevenir posibles delitos relacionados con la alteración de pesos y medidas. “Estamos utilizando una pesa debidamente calibrada para verificar en qué condiciones se encuentran las balanzas de los diferentes establecimientos”, señaló, al recordar que en anteriores intervenciones ya se detectaron equipos manipulados que motivaron investigaciones penales.

Durante la inspección no se detectaron balanzas adulteradas; sin embargo, sí se encontraron yogures, bebidas y otros productos con fechas de vencimiento expiradas en los puestos de venta. Algunas de las bebidas intervenidas presentaban fechas de vencimiento correspondientes aproximadamente al mes de junio. Si bien la cantidad de botellas incautadas no fue considerable, las autoridades advirtieron que su comercialización representaba un riesgo para la salud de los consumidores. Ante ello, el representante del Ministerio Público exhortó a los comerciantes a revisar constantemente la vigencia de los alimentos que ofrecen al público para evitar riesgos a la salud de los consumidores.

“Queremos concientizar al administrado para que sea más cuidadoso en la revisión de la fecha de vencimiento de los productos y del registro sanitario cuando corresponda. No queremos que se produzca una afectación a la salud de las personas”, manifestó Salas, al precisar que la municipalidad trabaja en la actualización de sus ordenanzas para fortalecer las acciones de control y fiscalización.

El fiscal destacó además que los operativos continuarán de manera permanente en los diferentes mercados y establecimientos comerciales de la ciudad. Indicó que ya coordinó con funcionarios de la Municipalidad Provincial de Ica para mantener este tipo de intervenciones preventivas y evitar que los consumidores sean perjudicados por prácticas irregulares.

Durante la jornada también participó personal de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), que verificó el cumplimiento de la normativa relacionada con la comercialización de medicamentos. En ese contexto, las autoridades anunciaron que reforzarán los controles en bodegas y otros establecimientos que no cuentan con autorización para expender productos farmacéuticos.

Finalmente, Julio Salas recordó que la venta de medicamentos en bodegas está prohibida por no garantizar las condiciones adecuadas de almacenamiento ni la procedencia de los productos. “Ninguna bodega está autorizada para comercializar medicamentos. Vamos a iniciar un trabajo sobre este tema y se aplicarán las sanciones correspondientes en caso de detectar estas irregularidades”, advirtió.

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