El Área Funcional de Salud Preventiva y Salubridad, perteneciente a la Subgerencia de Control Ambiental y Salubridad de la Municipalidad Provincial de Ica, informó sobre la intervención y clausura de dos establecimientos por deficiencias graves en higiene y manipulación de alimentos.

Inspección sanitaria

El primer caso se registró el 2 de marzo, tras la queja de un consumidor que adquirió un pastel enrollado con jamón en una panadería de la calle San Martín, el cual se encontraba infestado de larvas. Durante la inspección sanitaria, las autoridades detectaron deficiencias en la limpieza del local y la presencia de piononos con hongos en las exhibidoras, lo que motivó la sanción y clausura del establecimiento.

El segundo caso se produjo el 3 de marzo, cuando una ama de casa denunció la venta de pollo y menudencias en proceso de alteración en un puesto de la calle Tumbes. La inspección reveló deficiencias en la conservación de los productos, almacenamiento sobre saturado en congeladoras y temperaturas inadecuadas superiores a -18°C, condiciones que favorecen el desarrollo de bacterias y la alteración de los alimentos. Este local también fue sancionado y clausurado.

Las autoridades municipales hicieron un llamado a los operadores económicos a cumplir estrictamente con las normas de higiene y seguridad alimentaria, respetando los tiempos de vida útil y las fechas de vencimiento de los productos.

