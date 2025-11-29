Un operativo municipal realizado en los peladeros de papa de la zona sur de Parcona reveló una alarmante situación de insalubridad que ponía en riesgo la salud de cientos de familias.

Insalubridad en la zona

Las autoridades constataron condiciones extremas de contaminación en los locales intervenidos, lo que motivó la clausura inmediata de uno de ellos por un plazo de 30 días.

Durante la intervención, realizada por la Comisión de Salubridad en coordinación con Fiscalización, Serenazgo, la Policía Nacional y un biólogo de la posta médica de Parcona, se comprobó que el establecimiento ya había sido advertido previamente. Sin embargo, el propietario no cumplió ninguna de las recomendaciones formuladas, permitiendo que las malas prácticas continuaran sin corrección.

Entre las principales irregularidades detectadas se encontró el uso de material no permitido para el sancochado de papas, la ausencia de carnet de salud del personal encargado del pelado y estantes inadecuados para el lavado del producto. Además, se observó que las papas picadas eran colocadas directamente sobre mantas negras en el suelo, expuestas al sol y rodeadas de moscas, tierra y otros.

Las autoridades también señalaron que el establecimiento operaba sin licencia municipal, sin extintores, sin certificado de Defensa Civil y sin cumplir ninguna normativa básica de salubridad. Esta situación, considerada un atentado directo contra la salud pública, representaba un grave peligro debido a que las papas procesadas estaban destinadas al consumo masivo en mercados locales.

Ante el riesgo sanitario y el incumplimiento reiterado de las ordenanzas municipales, las cuales tienen fuerza de ley, se aplicaron multas y se ordenó la clausura del local por 30 días. Durante este periodo, el propietario deberá levantar todas las observaciones realizadas por Fiscalización y el área de Salubridad para poder reanudar sus actividades.

La municipalidad advirtió que se aplicarán sanciones inmediatas a cualquier local que opere sin cumplir las condiciones mínimas de higiene, con el fin de evitar que productos contaminados lleguen a la población.

