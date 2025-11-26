En el distrito de Salas, personal de la Gerencia de Rentas y la Subgerencia de Fiscalización Tributaria, en coordinación con Seguridad Ciudadana, ejecutó un operativo preventivo con el objetivo de recuperar espacios públicos que se encuentran ocupados por desmontes, arena y vehículos en estado de abandono.

Alerta municipal

Durante la intervención, los equipos municipales notificaron a propietarios de viviendas y conductores que mantienen materiales de construcción o unidades inmovilizadas en calles y veredas, generando obstrucción al libre tránsito peatonal y vehicular. Según los fiscalizadores, esta situación se ha vuelto recurrente en algunos sectores del distrito.

Las notificaciones se emitieron en cumplimiento de la Ordenanza Municipal N.º 013-2019-MDS/C, norma que establece la responsabilidad de los ciudadanos respecto al manejo de desmontes y el uso adecuado de la vía pública. La ordenanza también precisa que quienes no levanten los materiales o retiren los vehículos observados podrían ser sancionados conforme al cuadro de infracciones vigentes.

