Con el objetivo de mantener el orden en las calles y garantizar la libre circulación vehicular y peatonal, la Subgerencia de Fiscalización Tributaria de Salas, notificó a los propietarios de materiales de construcción y desmonte acumulados en la vía pública del distrito de Salas, en la provincia de Ica.

Posibles sanciones

Durante un operativo preventivo, los funcionarios municipales indicaron que los vecinos notificados cuentan con un plazo de 48 horas a 5 días hábiles para retirar voluntariamente los montículos de desmonte o materiales de construcción, evitando así posibles sanciones.

La medida se fundamenta en la Ordenanza Municipal N° 013-2019/MDS, que establece el cuadro único de sanciones y multas. Según el código 5-106, dejar materiales o vehículos en la vía pública puede acarrear una multa equivalente al 20% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), que en la actualidad equivale a 1070 soles.

La municipalidad recordó que esta acción busca garantizar la seguridad, limpieza y movilidad en las calles, además de fomentar la responsabilidad de los vecinos en el cuidado del espacio público.

VIDEO RECOMENDADO