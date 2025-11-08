y garantizar la libre circulación vehicular y peatonal, la Subgerencia de Fiscalización Tributaria de Salas, notificó a los propietarios de materiales de construcción y del distrito de Salas, en la provincia de Ica.

Posibles sanciones

Durante un operativo preventivo, los funcionarios municipales indicaron que los vecinos notificados cuentan con un plazo de 48 horas a 5 días hábiles para retirar voluntariamente los montículos de desmonte o materiales de construcción, evitando así posibles sanciones.

La medida se fundamenta en la Ordenanza Municipal N° 013-2019/MDS, que establece el cuadro único de sanciones y multas. Según el código 5-106, dejar materiales o vehículos en la vía pública puede acarrear una multa equivalente al 20% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), que en la actualidad equivale a 1070 soles.

La municipalidad recordó que esta acción busca garantizar la seguridad, limpieza y movilidad en las calles, además de fomentar la responsabilidad de los vecinos en el cuidado del espacio público.

