Después de varios días de vigilancia, la Policía Nacional confirmó que una vivienda de la ampliación del barrio 3 C del distrito de Alto Trujillo, se había convertido en un punto de venta de drogas al menudeo.

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Fue así que a las 2 de la madrugada de hoy, se desplegó un operativo para desarticular a la presunta banda delictiva que se dedicaba a este ilícito negocio.

Los agentes del orden incursionaron en el inmueble y detuvieron a tres personas presuntamente dedicadas a la microcomercialización de drogas. Se trata de Hugo Carranza Villanueva, Marilda Zavaleta Arroyo y Víctor Sánchez Díaz.

En el lugar se decomisó 800 envoltorios de pasta básica de cocaína (PBC) listos para la venta al menudeo, además de 14 bolsas de marihuana, dinero en efectivo, siete celulares que al parecer eran utilizados para la comunicación de venta por delivery, balanzas de precisión y un auto de placa BCI‑118.

Los detenidos y todo lo incautado fueron puesto a disposición del Ministerio Público.