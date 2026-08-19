El exgobernador de La Libertad y líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña Peralta, reveló que el pago por vacaciones truncas que recibirá por haber ejercido funciones como gobernador regional de La Libertad será donado para financiar obras sociales en beneficio de la población de la región.

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Al excandidato a la presidencia de la República le corresponde recibir 11,161.94 soles por concepto de vacaciones truncas acumuladas el 2025.

“He decidido que el íntegro del monto que me corresponda será donado para obras sociales en beneficio de la población de La Libertad”, señaló su comunicado.

Asimismo, resaltó que no solicitó ni gestionó dicho pago y aseguró que el trámite fue iniciado de oficio por la administración del Gobierno Regional de La Libertad y que se encuentra conforme a ley.