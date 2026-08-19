Durante un operativo de control en el sector Calquiche, distrito de Pataz, personal de la comisaría Rural Chagual intervino a una camioneta de placa T7S‑926, donde viajaba Abelardo Haro Roque (64), quien estaba requisitoriado por el delito de violación sexual.

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Según informó la Policía Nacional, cuando se solicitó que los ocupantes de la unidad vehicular entreguen su Documento Nacional de Identidad (DNI) para verificar su situación legal, Abelardo Haro mostró una conducta reacia.

Por eso motivo fue trasladado a la delegación policial, donde tras cruzar información con la Policía Judicial de Chimbote se confirmó que el sujeto estaba requisitoriado por el Juzgado Penal Colegiado Supra Provincial del Santa por el delito de violación de la libertad sexual.

En ese sentido, la orden judicial se hizo efectiva y el detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes para su traslado al órgano jurisdiccional que lo solicita.