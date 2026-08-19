Agentes de la Unidad de Inteligencia Táctica Operativa Urbana (Grupo Terna) de la Policía Nacional intervinieron la noche del último martes a cinco hombres, cuando se movilizaban dos autos por el sector La Rinconada en Trujillo transportando material explosivo.

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Se trata de Franklin Chuquimango Hilario (40), Elmer Valdiviezo Acuña (34), Euler Mayta Morales (39), Edar Bocanegra Olortegui (57) y Jhonny Alonzo Poses (29). Ellos se encontraban dentro de los vehículos Hyundai Tucson placa A2Q-426 y Nissan Versa placa AEH-665.

Al realizar el registro vehicular se encontró mil metros de mecha de seguridad tipo lenta.

Los intervenidos y todo el material decomisado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las diligencias de ley.