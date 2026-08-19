Al registrar los vehículos en los que se movilizaban se encontró mil metros de mecha de seguridad tipo lenta.
Al registrar los vehículos en los que se movilizaban se encontró mil metros de mecha de seguridad tipo lenta.

Agentes de la Unidad de Inteligencia Táctica Operativa Urbana (Grupo Terna) de la Policía Nacional intervinieron la noche del último martes a cinco hombres, cuando se movilizaban dos autos por el sector La Rinconada en Trujillo transportando material explosivo.

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Se trata de Franklin Chuquimango Hilario (40), Elmer Valdiviezo Acuña (34), Euler Mayta Morales (39), Edar Bocanegra Olortegui (57) y Jhonny Alonzo Poses (29). Ellos se encontraban dentro de los vehículos Hyundai Tucson placa A2Q-426 y Nissan Versa placa AEH-665.

Al realizar el registro vehicular se encontró mil metros de mecha de seguridad tipo lenta.

Los intervenidos y todo el material decomisado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las diligencias de ley.

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