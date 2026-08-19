Al menos tres personas habrían participado en el asesinato de la abogada Helenn Guilianna Silva Padilla, de 44 años, ocurrido la tarde del último sábado en el centro poblado de San Martín de Porres, distrito de San José, en la provincia de Pacasmayo. El ataque se produjo cuando la víctima se encontraba en el interior del restobar “Pikeitos” en compañía de tres personas.

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Esta información fue revelada el general PNP Ricardo Espinoza Cuestas, jefe de la Región Policial La Libertad, quien anteriormente había señalado como hipótesis el presunto reclamo de dinero de un cliente insatisfecho con los resultados de un proceso legal.

“Definitivamente, el que lidera es uno. El que ejecuta es el gatillero o el intermediario y verdaderamente la persona vinculada a la defensa técnica que estuvo disconforme (con el resultado de algún proceso)”, indicó el alto oficial en Sol TV Noticias.

Asimismo, durante las primeras diligencias y tras revisar el celular de la letrada, los peritos encontraron amenazas de muerte directas. “A través de los contenidos de los celulares hemos encontrado amenazas de manera directa de muerte y donde se ha concretado efectivamente”, dijo.

Aunque la Policía ya tendría identificados a los autores de este hecho de sangre, las investigaciones continúan.

“Estamos trabajando. Ya tenemos personas identificadas. El caso está casi esclarecido y continuamos en diligencias”, puntualizó.

ÚLTIMO ADIÓS

La tarde de ayer, los restos de Silva Padilla partieron desde su vivienda en el centro poblado Ciudad de Dios, en Guadalupe, hacia el cementerio local donde recibió sepultura. La abogada deja en la orfandad a dos menores hijos. Uno de ellos utilizó su cuenta de TikTok para dedicarle un emotivo mensaje: “Descansa en paz, mi madre bella”.

Por su parte, Marco Silva, hermano de la víctima, la despidió a través de su cuenta de Facebook con estas palabras: “Hermana de mi vida, dejas un gran vacío en la familia”.