El fenómeno El Niño ya viene causando estragos en la región La Libertad. Fuertes lluvias registradas en la parte alta de la provincia de Virú activaron una quebrada que baja desde el cerro Azul, lo que afectó el 50% de un canal que abastece de agua a empresas agroindustriales de la zona.

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Alerta

El presidente de la Junta de Usuarios de Agua del Sector Hidráulico Menor Virú, Roberth García Silvestre, confirmó que la descarga de la quebrada tiene como punto de salida un área cercana a la empresa Qorianka, en el sector Cerro Redondo.

Además, instó a la población a estar alerta porque se han pronosticado más lluvias, lo que podría originar nuevos deslizamientos en la zona.

El gerente general de Chavimochic, Jhon Cabrera Carlos, por su parte, confirmó que la activación de la quebrada no originó daños en el Canal Madre de ese proyecto. “Sin embargo, sí ha habido algún ingreso de material (lodo) en el lateral 10, que corresponde a un canal que entrega agua a las empresas agroindustriales”, aseveró.

Asimismo, dijo que en las próximas horas se reunirá con autoridades y representantes de las zonas afectadas por la “activación de esta escorrentía (agua de lluvia)”. “Ahora mismo nos estamos dirigiendo a la zona para poder evidenciar cuáles son los trabajos que se realizan y tener una reunión con todas las instituciones, para hacer coordinaciones y fijar nuevos puntos de trabajo, como ya lo venimos realizando en el sector Huascarán y Zaraque”, indicó.

Se pronuncian

Ante el riesgo por posibles desastres durante El Niño, las Cámaras de Comercio y Producción de La Libertad, Lambayeque, Piura y Áncash exigieron al gobierno de la presidenta Keiko Fujimori “intervenir inmediatamente los puntos críticos de mayor riesgo”.

Los representantes del empresariado también mostraron su preocupación por las recientes declaraciones del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli Ruiz, quien dijo que ante la proximidad de los eventos climáticos ya no habría tiempo para realizar acciones de mitigación y/o prevención, por lo que los esfuerzos deberían concentrarse, principalmente, en la respuesta a las emergencias.

“Mientras exista margen para actuar, deben mantenerse y reforzarse todas las medidas técnica y razonablemente posibles para reducir los riesgos, proteger a la población y salvaguardar la infraestructura y las actividades productivas”, indicaron.