La migración de flotas de transporte hacia el gas natural vehicular (GNV) fue uno de los principales temas abordados durante el foro sobre masificación del gas natural en el Perú, desarrollado en Ica, donde representantes de la cadena energética expusieron propuestas orientadas a ampliar el uso de este combustible en el transporte.

Transporte pesado

El encuentro reunió a distintos actores vinculados con el gas natural. La propuesta apunta a generar una mayor articulación entre estos sectores para facilitar que más empresas de transporte evalúen la conversión o renovación de sus unidades hacia tecnologías que utilicen GNV.

Darío Ángel, gerente de Operación y Mantenimiento de Contugas, sostuvo que la región cuenta con una condición favorable para impulsar este proceso debido a la disponibilidad del recurso y a la infraestructura existente.

Según explicó, uno de los principales argumentos para que las empresas de transporte consideren esta alternativa es el costo operativo. Señaló que, de acuerdo con las estimaciones presentadas durante el foro, el uso de gas natural puede representar un ahorro superior al 60 % frente al diésel, especialmente para las unidades de transporte pesado que recorren grandes distancias.

Uno de los principales desafíos para la incorporación del GNV en vehículos de alto tonelaje es la inversión que representa adquirir nuevas unidades o realizar las adecuaciones necesarias.

Frente a ello, los representantes del sector señalaron que se vienen promoviendo mecanismos de financiamiento y facilidades para los transportistas interesados en migrar sus flotas.

La seguridad del abastecimiento también fue abordada durante el encuentro, especialmente después de la crisis energética registrada en marzo de este año, que generó dificultades para numerosos usuarios de combustibles en el país.

Al respecto, los representantes del sector señalaron que una de las características del suministro de gas natural en Lima e Ica es que se realiza mediante redes de distribución, por lo que el abastecimiento no depende exclusivamente del transporte de combustible por carretera.

Respecto al avance de la masificación en la región, los representantes informaron que Nasca ya cuenta con una estación de gas natural conectada al sistema y que se proyecta la implementación de una nueva estación durante el próximo año.

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