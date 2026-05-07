El director de la Oficina Departamental de Estadística e Informática del INEI en Ica, Lic. Martin Paredes, informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la ciudad de Ica registró una variación mensual de -0,26 % en abril de 2026, una de las más bajas a nivel nacional y explicada principalmente por la normalización de precios en la división de consumo Transporte.

Múltiples divisiones

La variación acumulada durante el período enero-abril de 2026 alcanzó 2,31%, mientras que la variación anual (últimos doce meses) fue de 3,05%. Conforme a la metodología del IPC, la variación porcentual se calcula a partir del precio promedio mensual de los productos que conforman la Canasta Familiar de la ciudad, integrada por 385 productos.

Explicó que, la disminución en la división Transporte (-7,90%), se debe principalmente por la reducción de tarifas en los servicios de transporte urbano e interurbano, destacando el auto colectivo (-15,9%), mototaxi con cabina (-8,1%) y taxi automóvil (-7,5%).

Este comportamiento responde a la normalización en el abastecimiento de combustibles vehiculares, particularmente gas natural vehicular (GNV) y gas licuado de petróleo (GLP), luego del desabastecimiento registrado el mes anterior (marzo), lo que permitió la reducción de costos operativos y el retorno a tarifas habituales.

No obstante, en el mismo período se observaron incrementos en los precios del diésel (24,9%) y gasolina (13,9%), sin que estos hayan tenido un efecto predominante en la estructura tarifaria del transporte local.

En la misma línea, agregó que, la división Alimentos y Bebidas no Alcohólicas, registró el mayor crecimiento, impulsado por el alza de precios en cebolla, papa blanca, zanahoria, papa color, camote y papa amarilla, asimismo aumento de precio del limón, naranja de jugo, uva negra y plátano de seda.

Por otro lado, se registraron menores precios en la palta fuerte (-7,3%), yuca (-6,9%), ají amarillo escabeche, manzana corriente, cebolla china, vainita verde, entre otros productos.

En tanto, el resultado de la división Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles, se sustenta principalmente por el aumento de precio del gas doméstico envasado (balón) con (4,3%) y el servicio de energía eléctrica residencial (1,2%).

La división Restaurantes y Hoteles, con resultado positivo como consecuencia de los aumentos de precios en comidas fuera del hogar especialmente en pollo a la brasa (2,1%).

En el cuarto mes del año en la división Recreación y Cultura presenta tal resultado, motivado por el aumento de precio en flores y plantas naturales con (3,0%) (mayor demanda por Semana Santa). En la división Salud, se observaron mayores precios en los servicios médicos por parto y cirugía en clínica (3,3%).

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