El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) entregó al Gobierno Regional de Ica el Compendio Estadístico 2025, documento que proporciona información detallada sobre la realidad poblacional, económica y social de la región. La entrega se realizó durante la visita del director departamental del INEI en Ica, Héctor Martín Paredes Chávez, acompañado por los analistas Edson Álvarez Uchuya, Cynthia González Murguía y Rebeca Legua Flores.

Información estadística

El compendio recoge datos relevantes para comprender la dinámica regional, incluyendo la evolución de la población beneficiaria del programa Vaso de Leche durante 2023 y 2024, así como la proyección poblacional hasta junio de 2026, con más de 1 millón 80 mil habitantes distribuidos en las cinco provincias de Ica.

Entre los indicadores económicos se destaca un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 4%, así como la tasa de desempleo más baja del país, con 6,4%, evidenciando una economía regional activa. Además, se incluyen datos sobre condiciones de vida, acceso a servicios básicos como agua potable y desagüe, características de las viviendas, crecimiento urbano y distribución demográfica. También se presentan indicadores sociales que permiten identificar brechas en sectores clave.

La información del compendio servirá como base técnica para la planificación regional y la toma de decisiones enfocadas en las áreas que requieren mayor atención. Estos y otros datos estratégicos, como niveles de pobreza y calidad de vida en los departamentos del país, se presentarán durante la primera reunión ordinaria del Comité de Coordinación Interinstitucional de Estadística del departamento de Ica (CCOID-ICA), programada para el viernes 20 de marzo en el auditorio de la Gobernación.

El gobernador regional de Ica, Dr. Jorge Hurtado, resaltó la importancia de contar con información actualizada para guiar las políticas públicas: “Primero se conoce la realidad, se analiza y luego se actúa. Ica sigue avanzando con paso firme y datos actualizados”, dijo.

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