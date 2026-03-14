Desde ayer algunas estaciones de servicios en la provincia de Chincha comenzaron con el abastecimiento de Gas Natural Vehicular (GNV). El precio en este primer día de atención oscila entre los S/2.19 y S/2.22 por metro cúbico, según el grifo al que concurra el transportista.

Buscan el GLP

El valor con el que regresa el combustible a la provincia no sufre mucha variación, ya que, antes de la crisis energética a ese precio podía encontrarse el GNV. Pese al restablecimiento todavía puede notarse largas colas en las estaciones de servicios, y es que hay cientos de conductores de mototaxi y autos colectivos que buscan GLP para el funcionamiento de sus vehículos. En este caso todavía no hay una normalización de los precios, situación que aún repercute con el incremento del pasaje.

En tanto, la empresa Contugas informó mediante un comunicado el restablecimiento del suministro de gas natural en la región Ica, luego de superarse las restricciones aplicadas tras la afectación del sistema de transporte operado por Transportadora de Gas del Perú.

Tras conocerse la normalización del servicio, transportistas de la ciudad acudieron a distintos grifos que empezaban a recibir nuevamente el combustible, generándose largas filas de vehículos que buscaban abastecerse para retomar sus actividades.

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