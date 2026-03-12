El gremio de transportistas de la provincia de Ica advirtió que podrían iniciar un paro general si hasta el 14 de marzo no se regulariza el precio del combustible, especialmente el gas natural vehicular (GNV), tras el reciente incremento en las estaciones de servicio (grifos).

Perjuicio económico

Los representantes del sector solicitan la intervención inmediata de Osinergmin e Indecopi, entidades encargadas de fiscalizar y regular los precios de los combustibles, ante lo que califican como “excesos” de algunos grifos, tras los incidentes ocurridos en Cusco que afectaron la distribución del GNV.

“Como transportistas profesionales de Ica, estamos muy preocupados porque nos sentimos afectados con el alza del combustible. Tenemos los documentos preparados para presentar a Osinergmin e Indecopi, porque en dos días el precio del combustible se disparó entre 50 % y 70 %”, indicó uno de los representantes del gremio.

Los transportistas señalan que, aunque en Lima se han aplicado sanciones a algunas estaciones de servicio, en Ica no se observan medidas similares.

“Exigimos que fiscalicen los grifos porque nos afectan directamente. Con el inicio de clases en colegios particulares, las familias se ven aún más afectadas. El plazo máximo es hasta el 14 de marzo; si no hay solución, iremos a un paro. Antes la gasolina costaba 13 soles, ahora llega hasta 20 soles. Es un abuso”, agregó.

El posible paro incluiría a taxis, remisses, colectivos y mototaxis de toda la provincia iqueña. Mientras tanto, algunos transportistas han incrementado temporalmente los pasajes entre 50 céntimos y 1 sol para cubrir los mayores costos del combustible, y piden la comprensión de la población ante esta situación de emergencia.

Este anuncio se produce en un contexto de escasez de GNV en varias estaciones de la región, lo que afecta directamente al transporte público y a la economía local.

