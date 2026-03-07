El presidente de la Asociación de Transportistas Profesionales de Colectivos de Ica, Luis Flores, anunció que diversos gremios del sector evalúan realizar un paro regional debido al incremento del precio de los combustibles y la escasez de Gas Natural Vehicular (GNV), situación que, viene afectando gravemente la economía de los transportistas y de los usuarios del servicio público.

Crisis del combustible

El dirigente señaló que la ruptura de un ducto de gas en Cusco ha generado la falta de GNV; sin embargo, cuestionó que, paralelamente, también se haya incrementado el precio del GLP, la gasolina y el diésel. En ese sentido, sostuvo que algunos grifos estarían aprovechando la coyuntura para elevar excesivamente los costos, lo que ha encarecido el gasto diario de los conductores.

Flores explicó que anteriormente los vehículos de transporte podían operar con un promedio de 40 a 45 soles diarios en combustible, mientras que actualmente el gasto supera los 70 soles, además de registrarse restricciones en la venta de GLP, donde en algunos establecimientos solo se permite cargar entre 15 y 20 soles por unidad.

Ante este escenario, el dirigente convocó a asociaciones de taxis, colectivos, transporte masivo y mototaxistas a una reunión que se realizará este domingo y lunes, donde se evaluará la posibilidad de un paro regional.

