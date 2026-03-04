Un grupo de afiliados al Sindicato de Trabajadores de la empresa Agrícola Chapi protestó en los exteriores de la Dirección Regional de Trabajo de Ica para exigir la reanudación de la negociación colectiva y una solución al pliego de reclamos presentado a la empresa.

Conflicto laboral

La movilización se realizó mientras se desarrollaba una reunión de conciliación con representantes del sector Trabajo. El secretario general del sindicato sostuvo que el trato directo se fracturó por “falta de buena fe” de la empresa y cuestionó que la contrapropuesta presentada no contemple mejoras económicas ni laborales sustanciales para los trabajadores.

Según detalló el dirigente, el pliego incluye demandas de incremento salarial, mejoras en la alimentación y transporte, respeto al trabajador y acciones concretas para prevenir accidentes laborales. “No estamos pidiendo nada extraordinario, solo lo justo”, afirmó, al señalar que la propuesta empresarial plantearía recortes y restricciones en beneficios como atenciones médicas y condiciones de alimentación.

El sindicato, que agrupa a aproximadamente 300 afiliados, advirtió que la empresa habría propuesto limitar beneficios en salud y mantener sin variación el aspecto económico. Los representantes indicaron que evalúan presentar una contrapropuesta, aunque no descartaron adoptar otras medidas si no se alcanza un acuerdo favorable en las próximas reuniones.

Asimismo, los trabajadores hicieron un llamado a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral para que intervenga ante el presunto incumplimiento en el pago de utilidades a los empleados del fundo ubicado en el sector Santa Vicenta, en el distrito de Santiago.

Durante la protesta, trabajadoras sindicalizadas señalaron que existirían casos en los que no se reconocen descansos médicos y que muchas compañeras no denuncian por temor a represalias. “Pedimos que se pongan en nuestro lugar; trabajamos años en la empresa y solo exigimos nuestros derechos”, expresó una representante.

La jornada culminó con arengas en las inmediaciones de la plaza de armas y llamados a la empresa retomar el diálogo en condiciones equitativas. Los dirigentes reiteraron que su objetivo es alcanzar un acuerdo que beneficie tanto a la compañía como a los trabajadores, evitando la radicalización del conflicto laboral en la región Ica.

