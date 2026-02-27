El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ofrecerá 1,930 vacantes laborales formales en la Feria de Empleos Ica, un espacio que permitirá la interacción directa entre postulantes y empresas del sector privado en busca de personal calificado para distintos oficios y profesiones.

Esta iniciativa se realiza en articulación con el Gobierno Regional de Ica, a través de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, reforzando la coordinación entre el Estado central y regional para fomentar oportunidades de empleo inclusivas y formales.

Trabajos formales

La feria se llevará a cabo hoy viernes 27 de febrero en el Centro de Empleo de Ica, ubicado en la calle Huánuco 145, cerca de la Plaza de Armas, en horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Los interesados podrán postular a cargos que van desde personal de limpieza, atención al público y promotores de venta, hasta ingenieros civiles, ingenieros de calidad, ingenieros ambientales y sanitarios (de último ciclo o bachilleres), egresados de administración y contadores. Asimismo, se incluyen vacantes para adultos mayores y personas con discapacidad.

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández Cáceres, destacó la importancia de la feria: “Esta jornada permitirá conectar directamente a postulantes con importantes empresas del sector privado. La Feria del Empleo está dirigida a quienes deseen incorporarse al mercado laboral, incluso si no cuentan con experiencia previa, promoviendo así la inclusión laboral y el desarrollo de capacidades para el empleo”.

Para postular a una de las vacantes, los participantes deberán presentar su DNI y llevar su currículum vitae. Quienes no cuenten con este documento recibirán apoyo por parte del personal del MTPE para elaborarlo y poder postular en más de una empresa, asegurando que ningún interesado pierda la oportunidad de acceder a empleo formal.

Entre las empresas participantes se encuentran Golden Hábitat SAC, que requiere ingenieros civiles y asistentes de ingeniería; Centro Óptico Óptima Visión, que solicita técnicos en enfermería y farmacia; ProHygiene, que recluta ingenieros industriales y administradores; e Inversiones American Petroleum, que busca ingenieros civiles y ambientales, entre otros.

Cabe señalar que, entre enero de 2025 y febrero de 2026, a través de los servicios del Centro de Empleo de la región de Ica, se atendieron más de 141,600 personas. En cuanto a las empresas con mayor número de colocaciones, lidera La Portada S.A.C., con 1,626 personas contratadas en la región.

