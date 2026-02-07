Con una destacada participación de ciudadanos, se llevó a cabo en la ciudad de Ica la Convocatoria Laboral organizada para vincular a la población local con oportunidades de empleo ofrecidas por la empresa Santa Elena.

Oportunidad laboral

Durante la jornada se ofertaron diversos puestos de trabajo, incluyendo cuatro cocineros, quince ayudantes de planta y quince galponeros, con el objetivo de fortalecer la empleabilidad y promover la articulación entre la oferta y la demanda laboral en la región.

La actividad permitió a los participantes postular directamente a las vacantes disponibles, además de recibir información sobre los requisitos y condiciones de trabajo. La convocatoria fue bien recibida por los asistentes, quienes destacaron la importancia de este tipo de iniciativas para generar oportunidades laborales y dinamizar la economía local.

VIDEO RECOMENDADO