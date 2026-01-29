Con una gran asistencia de público, se llevó a cabo la Convocatoria Laboral en el Centro de Empleo de Ica, donde diversas empresas ofrecieron múltiples puestos de trabajo para la población local. Desde primeras horas de la mañana, numerosos buscadores de empleo se dieron cita, formando largas filas con la esperanza de postular.

Oportunidad laboral

Durante la jornada, las empresas participantes recibieron currículums vitae y realizaron procesos de selección directamente en el lugar. Además, los asistentes pudieron tramitar el Certificado Único Laboral (CUL), un documento clave que facilita la inserción en el mercado de trabajo formal.

Ciudadanos que participaron en la actividad destacaron la importancia de este tipo de iniciativas para acercar oportunidades laborales y reducir las barreras de acceso a un empleo. “Es muy positivo que se acerquen estas oportunidades a la gente, sobre todo para quienes no tienen acceso a Internet o contactos en empresas”, comentó uno de los asistentes.

El evento evidenció la alta demanda de empleo en la región, así como el interés de la población por capacitarse y formalizar sus perfiles laborales.

