Más de 300 puestos de trabajo formales fueron puestos a disposición de la población durante la denominada “I Maratón del Empleo”, actividad desarrollada en la región Ica que reunió a empresas del sector privado y a ciudadanos en búsqueda de una oportunidad laboral.

Trabajo formal

El evento permitió concentrar en un solo espacio a postulantes y empleadores, facilitando procesos de selección directos y ágiles. En total, más de diez empresas participaron en la jornada, ofreciendo vacantes en distintos rubros y bajo condiciones formales, que incluyen beneficios de ley y contratos regulados.

De acuerdo con la información brindada por los organizadores, la iniciativa buscó reducir las barreras de acceso al empleo y responder a la alta demanda laboral existente en la región. Durante la jornada, cientos de personas —principalmente jóvenes— acudieron desde tempranas horas para presentar sus currículums y participar en entrevistas preliminares.

La masiva asistencia reflejó el interés de la población por acceder a un trabajo formal, en un contexto donde la informalidad sigue siendo uno de los principales retos del mercado laboral regional. Para muchos de los asistentes, la actividad representó una oportunidad concreta de inserción laboral sin intermediarios.

La “I Maratón del Empleo” se desarrolló como resultado de una coordinación entre el Gobierno Regional y el sector privado, con el objetivo de generar espacios que permitan dinamizar el empleo local y fortalecer el vínculo entre empresas y talento humano de la región.

