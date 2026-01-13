La provincia de Ica será sede el próximo viernes 16 de enero de la Maratón del Empleo, un evento que reunirá a más de diez empresas locales y regionales con el objetivo de ofrecer alrededor de 300 puestos de trabajo en distintos rubros. La actividad se llevará a cabo en el Centro de Empleo de Ica, ubicado en la calle Huánuco N.° 145, desde las 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m., con ingreso libre y oportunidades de contratación inmediata para los asistentes.

Oportunidad laboral

La iniciativa está dirigida a personas en búsqueda de empleo, desde jóvenes que buscan su primera experiencia laboral hasta profesionales con experiencia que deseen mejorar su posición en el mercado. Los organizadores recomiendan a los postulantes acudir con su currículum vitae actualizado y su DNI, a fin de agilizar el proceso de postulación y selección directa con las empresas participantes.

La Maratón del Empleo se presenta como una oportunidad concreta para la inserción laboral en la región, favoreciendo la conexión directa entre empleadores y trabajadores, y fomentando la generación de empleo formal en distintos sectores económicos de Ica. Los interesados podrán postular a puestos en áreas administrativas, comerciales, operativas y técnicas, entre otras, según la oferta de cada empresa.

Autoridades y organizadores destacan que este tipo de actividades contribuye a fortalecer el desarrollo del mercado laboral local, al facilitar que los ciudadanos accedan a empleos formales y con condiciones claras, además de promover la competitividad y profesionalización de los trabajadores de la región. La jornada promete ser un espacio de encuentro entre empresas y talento local, reforzando la política de impulso al empleo en Ica.

