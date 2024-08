En el segundo trimestre del año 2024, la tasa de actividad de la ciudad de Ica se ubicó en 65,7%. En relación a similar trimestre del año 2023 (66,7%) disminuyó en 1,0 punto porcentual. Se observa mayor participación de hombres (75,0%) que de mujeres (56,5%) en la fuerza de trabajo, así como de los que tienen de 25 a 44 años de edad y de la población con educación superior.

Tasa de trabajo

Según los resultados de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN), en el segundo trimestre del año 2024, la población ocupada de la ciudad de Ica registró 166 mil 700 personas; comparado con similar trimestre del año 2023, disminuyó en 1,4% (-2 mil 300 personas). Así lo señaló el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), a través de la Oficina Departamental de Ica, presentada en el informe técnico Perú: Comportamiento de los Indicadores del Mercado Laboral a nivel Nacional y en 26 Ciudades.

Según sexo, la población masculina ocupada aumentó en 1,9% (1 mil 800) y la población ocupada femenina se contrajo en 5,6% (- 4 mil 100). Del total de la población ocupada de la ciudad de Ica, el 58,3% (97 mil 200) son hombres y el 41,7% (69 mil 500), son mujeres. Según grupo de edad, se incrementó 2,1% en el grupo de 25 a 44 años de edad.

En el periodo julio 2023 – junio 2024, en la ciudad de Ica, del total de población ocupada, el 57,6% tiene empleo informal, es decir, tienen relación laboral que no está sujeta a la legislación nacional, no cumplen con el pago de impuestos, no tienen cobertura de protección social y carecen de prestaciones relacionadas con el empleo. En tanto, el 42,4% tienen empleo formal.

Asimismo, según sexo, el 58,1% de la población ocupada masculina tiene empleo informal, siendo 1,3 puntos porcentuales más que la población ocupada femenina (56,8%).

En el segundo trimestre del año 2024, la tasa de desempleo en la ciudad de Ica se ubicó en 8,7% superior en 1,7 puntos porcentuales en comparación a igual trimestre del año 2023 (7,0%). También el desempleo afectó en mayor magnitud a las mujeres (11,9%) que a los hombres (6,2%).

En el periodo julio 2023 – junio 2024, el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo (ingreso principal y secundario) de la ciudad de Ica se ubicó en 2 mil 028,6 soles. El ingreso promedio de los hombres alcanzó a 2 mil 256,5 soles, siendo superior en 536,5 soles al ingreso de las mujeres (1 720,0 soles).

