El director regional de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Ica, Alonso Bendezu, dio a conocer que en la región Ica, la informalidad laboral ha llegado al índice del 68%, además aún se evidencia un nivel de desempleo.

Trabajadores sin beneficios

“Existe una tasa de desempleo del 3.3%, es decir de cada 10 personas 3 no laboran en la región Ica, somos una de las regiones que no sufre un desempleo grande, pero tenemos una informalidad del 68% y es preocupante. El Ministerio de Trabajo en el 2018 crea los centros de formalización laboral , pero lamentablemente, Ica es una de las tres regiones que no tiene ese centro, y eso no demanda un gran gasto presupuestal, en mayo el gobernador de Ica, Jorge Hurtado, suscribió el convenio y tenemos una partida presupuestal para que se implemente esta oficina que se proyecta a fines de septiembre”, declaró.

Añadió que la informalidad es más evidente en las pequeñas y medianas empresas, quienes aún no se formalizan ante registros públicos ya que consideran el tramite muy “engorroso”, por ello se trabaja con Produce para una modalidad más dinámica a fin que las empresas sean formales y el trabajador sea ingresado a planilla.

