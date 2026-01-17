Con gran participación ciudadana, se llevó a cabo la I Maratón del Empleo en las instalaciones del Centro de Empleo de Ica, un evento orientado a conectar a los buscadores de trabajo con diversas empresas de la región.

Mercado laboral

Durante la jornada, se ofrecieron más de 300 puestos laborales, gracias a la participación de más de 10 empresas que apostaron por el talento local, fortaleciendo así la generación de empleo formal en la provincia.

El evento reunió a un gran número de ciudadanos interesados en acceder a nuevas oportunidades laborales, reflejando el fuerte interés de la población por integrarse al mercado laboral y mejorar su desarrollo económico.

Las autoridades organizadoras destacaron la importancia de este tipo de iniciativas para fomentar la empleabilidad y el desarrollo económico regional, y reafirmaron su compromiso de seguir promoviendo espacios que conecten a empresas y trabajadores en Ica.

