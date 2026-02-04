La Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Ica, a través de su Oficina Zonal en Chincha, anunció una gran convocatoria laboral dirigida a toda la provincia. La oferta busca cubrir más de 50 vacantes en el puesto de operario de producción, ofreciendo atractivos beneficios para los postulantes.

Oferta laboral

El evento se llevará a cabo el jueves 5 de febrero, en la Oficina Zonal de Trabajo de Chincha, ubicada en la Calle Pedro Moreno N° 299, en horario de 9:00 a. m. a 12:00 p. m.. La jornada está abierta a todos los interesados en acceder a empleo formal.

Entre los requisitos para postular, los aspirantes deben presentar su Currículum Vitae actualizado y su DNI vigente. La oficina zonal asegura que el proceso de postulación será ágil y totalmente gratuito.

Los beneficios del puesto incluyen ingreso a planilla con todos los derechos laborales, bono por asistencia perfecta, alimentación cubierta al 85 %, bono de producción, movilidad cubierta al 100 %, participación de utilidades, pagos puntuales en quincena y fin de mes, día libre por cumpleaños y otros incentivos adicionales.

